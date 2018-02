1945: Ravage door V1 inslag in Nijmegen

NIJMEGEN - Het is zondag 18 februari 1945, vijf voor half zes ‘s morgens. De meeste Nijmegenaren liggen nog te slapen, zo ook die op de hoek van de Waterstraat en de Biezenstraat wonen. Dan volgt een enorme klap, een V1 slaat in. Er vallen wonderwel ‘slechts’ drie doden, vijf mensen raken zwaargewond. Tientallen buurtbewoners raken gewond. De ravage is groot, twee huizen zijn door de inslag totaal vernield, negentien andere huizen zijn rijp voor de sloop.

Gerard van den Broek woont met zijn vrouw, zes kinderen en verloofde van zijn oudste zoon in de Biezenstraat op nummer 143. Hij raakt zwaar gewond en overlijdt twee dagen later, op zijn 53ste verjaardag. Zijn aanstaande schoondochter Truus van Emmerik, die om veiligheidsredenen bij de familie Van den Broek is ingetrokken, sterft als gevolg van de inslag.

An Migchielsen-Brouwer woont samen met haar man in bij haar ouders, als gevolg van de V1 komt ze om, haar man en ouders overleven. Het jongste slachtoffer is nog geen maand oud. Fransje Dams is geboren op 19 januari 1945 en komt om door het omvallen van zijn wieg.

Dit artikel had niet geschreven kunnen worden zonder het raadplegen van de website oorlogsdodennijmegen.nl dat probeert alle Nijmeegse oorlogsslachtoffers een gezicht te geven.