Henk Fraser nog ziek van nederlaag: ik ben geen boeman, maar dit is wel topsport

ARNHEM - Vitesse blijft wisselvallig dit seizoen. Zondag komt Feyenoord op bezoek. 'Een duel van levensbelang die mijn spelers zal inspireren.'

Feyenoord valt dit seizoen tegen. De kampioen kruipt weliswaar langzaam weer naar boven, maar de achterstand op PSV bedraagt 19 punten en dat had niemand in Rotterdam na de landstitel verwacht. Met de komst van Robin van Persie lijkt het vertrouwen alleen maar toegenomen. Donderdagavond maakte de spits op formidabele wijze een goal tegen FC Groningen. 'Daar zie je wel een klein beetje van zijn klasse', glimlacht Fraser een dag na de 'tegenvaller' tegen ADO Den Haag. 'Iedereen is er goed ziek van.'

Kwaliteit

Fraser maakte Van Persie mee in de opleiding van Feyenoord. 'Die heeft hij natuurlijk doorlopen en ik was toen jeugdtrainer daar. We zijn elkaar dus vaak tegengekomen. Zonder mensen te willen irriteren, maar we missen wel dit soort echte vedettes. Pure kwaliteit. Ik hoop dat hij zondag nog niet heel erg fit is, want zo'n goal als gisteren... Dat zijn wel zaken die je heel erg pijn kunnen doen.'

Impuls voor Feyenoord

In het verleden sloten ook grote spelers als Rijkaard, Van Bommel en Cocu hun carriere af bij hun oude club. 'We raken steeds vaker de betere spelers in Nederland kwijt aan het buitenland. Daarom is het heel belangrijk dat sommige spelers ook weer terugkomen in de eredivisie. Ze nemen de ervaring mee die ze weer meegeven aan de jongeren. Dit geeft nu een impuls, zeker voor Feyenoord. Ik hoop dat het ook voor mijn spelers inspirerend kan werken. Maar dat lijkt me alleen maar logisch als je tegen een topclub speelt.'

Pamperen

Vitesse verloor donderdag voor het eerst in 2018. ADO won thuis met 1-0. Luc Castaignos was mikpunt van kritiek. Ook Fraser is kritisch en hard. 'Ja, het is een jongen die heel graag wil. Maar dat wil ik ook. Van mijn worden prestaties verwacht, van hem goals. Dit is wel topsport en ik blijf niet pamperen. Met alle respect voor Luc, maar dit soort ballen moeten op doel. Daar mag je ook kritisch op zijn. Net als op mijn verdedigers hoe de tegengoal valt. Dus daar heb ik ze ook op aangesproken. En ik ben echt geen boeman, want als het goed is zeg ik het ze ook.'

'Wat ik Castaignos nog meer gezegd heb? Dat hij niet zo veel moet nadenken. Niet denken aan wat ik verwacht, of de mensen om hem heen. Gewoon doen, je weet wat je kwaliteiten zijn. Nogmaals, het is een goede vent. Hij vindt dat zelf ook.'

Andere druk

Fraser noemt het duel met Feyenoord in Gelredome 'van levensbelang.' Het zijn twee wedstrijden kort op elkaar die veel duidelijk zullen maken over of we blijven meedoen. We hebben na de grootste domper van dit seizoen (uitschakeling beker, RvdM) laten zien dat we ook snel weer iets recht kunnen zetten. Kijk naar Ajax uit. Dit is misschien weer een heel andere druk, maar ze zullen er in deze thuiswedstrijd weer moeten staan.'