Werken voor de Todt Het dagboek van A.A. Bloem - collectie familie Bloem/ Gemeentearchief Voorst

ARNHEM - Er is voor de velen geen ontkomen aan in de laatste oorlogswinter: werken voor de Todt. Oftewel verplicht ergens verdedigingswerken graven of ander werk doen voor de Duitsers. Ook de Apeldoorner A.A. Bloem komt er niet aan. Op 15 februari 1945 schrijft hij erover in zijn dagboek.

A.A. Bloem met paard en wagen - collectie familie Bloem/Gemeentearchief Voorst “Van 9 tot 15 februari 1945 gewerkt aan de Todt met paard en wagen. Twee dagen stro van station Twello naar de Bandijk gebracht. Twee dagen van Noordijk takken weggebracht naar de Marsweg bij Deventer waar 4 stuks 8 centimeter kanonnen en 3 stuks 2 cm lichte kanonnen staan voor afweer van de bruggen te Deventer. Twee dagen naar Deventer dennen halen voor "de Dijkhof" te Twello. Eén dag een lankwagen kapot gereden. Dit was voor mij het einde van de Todt.” Meer uit het dagboek van A.A. Bloem en andere Apeldoorners is online te lezen in de Apeldoornse oorlogskroniek.