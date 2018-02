Deel dit artikel:











Gelderse geheimagent Trix Terwindt gedropt Trix Terwindt, na de oorlog - Nationaal Archief collectie Anefo

ARNHEM - Trix Terwindt is geboren en getogen in Arnhem, een van de eerste stewardessen van Nederland en tijdens de oorlog betrokken bij het verzet. Bijna 23 is ze, als ze op 13 februari 1943 als geheim agent voor de Britten boven Nederland wordt gedropt. Het is de bedoeling dat ze een vluchtroute voor gestrande geallieerde piloten gaat opzetten, maar zover zal het helaas niet komen.

De Duitsers weten namelijk dat er die nacht een agent gedropt zal worden, en ook waar dat zal zijn. Bij Kallenkote, vlak bij Steenwijk, staan ze Trix terwindt al op te wachten. Ze wordt opgepakt en daarna drie dagen verhoord, maar ze laat niks los. Daarna zetten de Duitsers Trix gevangen bij de andere opgepakte agenten van het zogenaamde Englandspiel. In 1944 komt ze in kamp Ravensbrück terecht, in februari 1945 wordt ze ernstig verzwakt naar kamp Mauthausen overgebracht. Daar beleeft ze de bevrijding, waarna ze om op krachten te komen naar Zwitserland gaat. Het duurt zes weken voor ze weer even op haar benen kan staan… Van de 59 opgepakte Englandspielagenten overleven maar vijf de oorlog, waaronder dus Trix. In 1947 wordt ze onderscheiden met de Medal of Freedom.