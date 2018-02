Deel dit artikel:











Laat jouw stem horen! Kom naar onze live-uitzending in Ede Presentatrice Inge de Jager (l) met Wouke van Scherrenburg

EDE - Onze radio- en televisieprogramma's staan deze vrijdagmiddag in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. De vertrouwde programmering met ons mediacafé is iets omgegooid; vandaag zijn we in Ede. Kom langs!

Om zoveel mogelijk mensen te informeren over de verkiezingen, rijdt Omroep Gelderland de provincie rond met onze eigen verkiezingsbus. Meer daarover is te lezen op GLDStemt.nl Aan de zijkant bij Cultura in Ede staat de rood-paarse bus, vanwaaruit Irene ten Voorde en Maarten Hagelstein tussen 16.00 en 19.00 uur de show presenteren. We hebben diverse gasten; politici, Wouke van Scherrenburg en betrokken burgers schuiven aan. Iedereen is welkom. Kijk hier voor het evenement Tussen 17.20 en 17.50 uur zenden wij live onze televisie-uitzending uit, vanuit Cultura. We zitten middenin de centrale hal. Inge de Jager neemt de presentatie voor haar rekening, journalist Wouke van Scherrenburg is haar vaste tafelgast. Kijk hier vast naar een voorproefje van de uitzending: Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl

Altijd al eens een live-uitzending van Omroep Gelderland willen bijwonen? Dit is uw kans. Kom langs!