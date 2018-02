Minirotonde moet gevaarlijkste kruising van Zutphen veiliger maken

Mathieu Jaspers van Burgerbelang: 'Op de kruising gebeuren veel ongelukken, in twee jaar tijd al tien. Gelukkig geen doden maar wel gewonde fietsers. Uit onderzoek is gebleken dat het dus het gevaarlijkste kruispunt van Zutphen is en je mag er maar 30 kilometer per uur. Maar er rijden heel veel mensen te hard.'

Tot in 2012 stonden er verkeerslichten bij deze kruising. Na het weghalen van de stoplichten is de situatie er volgens Burgerbelang niet beter op geworden.

De partij wordt hierin naar eigen zeggen gesteund door bewoners uit de buurt, maar ook door rijschoolhouders. Henny Leenen van de gelijknamige autorijschool: 'De Jan Vermeerstraat heeft iets weg van een 50-kilometerweg en daar gedragen de chauffeurs zich naar. Er wordt te hard gereden op deze weg en dat komt de veiligheid ter hoogte van deze kruising niet ten goede.'