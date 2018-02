De Gebroeders Rossig hebben dé hit in de Carnavals Top 33

ARNHEM - Gezien het succes van de tv-serie De Luizenmoeder zal het weinig mensen verrassen: de winnaar van deze editie van de Gelderland Muziekland Carnavals Top33 is, jawel, 'Hallo allemaal' van de Gebroeders Rossig.

Donnie, Ronnie, Sjonnie en Tonnie uit Wijchen waren al een enorme hit in carnavalsland met hun lied. Ze werden naar eigen zeggen geïnspireerd door André van Duin die in De Wereld Draait Door het liedje van Juf Ank zong.

In een mum van tijd werd het lied van de gebroeders het meest gedownloade nummer in iTunes. En ook op YouTube rijzen de views de pan uit. In minder dan twee weken tijd is de clip al bijna 500.000 keer bekeken.

Tekst gaat verder onder de video:

Top drie

Runner-up in de lijst is het nummer Daor geet 't un van One, Two, Trio & Awesome uit 's-Heerenberg (gemeente Montferland). Het podium wordt gecompleteerd door het Arnhemse lied In Ernem wil ik zijn van DJ Grey & De Ernemse hertjes. De komende dagen zijn er geregeld nummers uit de lijst op Radio Gelderland gedraaid.

De complete lijst

1. Hallo allemaal - Gebroeders Rossig ('t Vennegat)

2. Daor geet 't um - One, Two, Trio & Awesome (Waskupenstad)

3. In Ernem wil ik zijn - DJ Grey & De Ernemse hertjes (Ernem)

4. Boerekiel - Da Krölt (Gruusbek)

5. Gees met - Jan & Nico (Grolle)

6. Dik ut kiepevel - Ons Tröpke (Gruusbek)

7. Hallo bonjour - Jos van Lier (Knotsenburg)

8. Broemske Ft. Half Gas - Ene met de jas an (Diem)

9. Waar zijn die schoenen dan - Het feestteam (Bokkenrijk / Urnerijk)

10. Biena zowiet - 't Zooitje (Grolle)

11. Alles moet op - Lamme Frans

12. Storm in een glas bier - Happy Ouwer (Eikelenburg)

13. Kom we draoie met s'n allen frolik deur - De Festini's (Knotsenburg)

14. Doe mar mè - Boney H (Gruusbek)

15. Miene veute stoat in Grolle - CV De Knunnekes (Grolle)

16. Iedereen De-j met - Barghse Jonges (Waskupenstad)

17. Carnaval hygiënisch is het niet - Sam de Vries (Grolle)

18. Mientje - Michel Wolsink (Nottedarp)

19. Het Keizer Karelplein - Het Knotsenburgs Adjudantenkorps (Knotsenburg)

20. Troela - Duo Abe (Knotsenburg)

21. As echte Grolse deern bun ik geboren - Janine Tops (Grolle)

22. Zennen ien Knotsenburg - Duo Sam Sam (Knotsenburg)

23. Zet de deur maar op een kier - De Feestgangers (Eikelenburg)

24. De Bél van Nél - CV Spuit 11 (Gruusbek)

25. Feesten - Trio Deurgedraai (Knotsenburg)

26. Het pieleke van Camieleke - Harry Wesselink (Knotsenburg)

27. Als het maar gezellig is - De Havenzangers (Knienenburg)

28. 't Vilje - Zakko ft. 't Vilje (Gruusbek)

29. Kom met naor buuten - He -j now(Waskupenstad)

30. 't is nooit te laat - Gebroeders Rossig ('t Vennegat)

31. D'n Gruusbekse troubadour - SV Um 't èv (Gruusbek)

32. Wij zijn twee vrienden (Bier en ik) - Lamme Frans & Knuffelbier

33. We-j goan knalle! - De Ketsers (Pavertsdarp)

