Hasj verstopt in boilers, straatwaarde zo'n 2 miljoen euro

EDE - De politie heeft donderdagmiddag twee 38-jarige Edenaren aangehouden. Het duo vervoerde ruim 200 kilo hasj in een bestelbusje. De straatwaarde van de hasj bedroeg ongeveer 2 miljoen euro.

De politie kwam de twee op het spoor na een tip. Het voertuig werd daarop donderdag rond 15.00 uur op de van Andelstraat in Waalwijk aangetroffen. 'Tijdens het onderzoek troffen de agenten in de laadruimte de goed verstopte verdovende middelen aan. Deze zaten verstopt in boilers', aldus de politie.

De Edenaren zitten vast en zijn vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.