Zes maanden celstraf voor appende taxichauffeur die vrouw doodreed

NIJMEGEN - De 30-jarige man uit Nijmegen die in januari 2017 Janneke Brink doodreed is door de rechtbank vrijdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden, waarvan drie maanden voorwaardelijk. Als bijkomende straf legt de rechtbank een rijontzegging van drie jaar op, waarvan twee jaar voorwaardelijk.

Op 22 januari 2017 vond op de Graafseweg ter hoogte van de verbindingsweg in Nijmegen een aanrijding plaats tussen een personenauto en een fietser. Op de fiets zat een 31-jarige vrouw. De vrouw is door die aanrijding overleden.

De rechtbank stelt vast dat de man te hard reed. Daarnaast stelt de rechtbank vast dat de man een Whatsapp-bericht verstuurde, vlak voor de aanrijding. De man verklaarde dat hij op een gegeven moment iets in zijn linkerooghoek zag, maar dat hij niet wist wat. De rechtbank vindt dat de man niet of in onvoldoende mate heeft gelet of is blijven letten op de weg voor hem.

Op alle verkeersdeelnemers rust een zorgplicht ten opzichte van andere verkeersdeelnemers. Voor een taxichauffeur geldt als beroepsbeoefenaar zelfs een verhoogde zorgplicht. De man heeft zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van de veiligheid van zijn medeweggebruikers grof verwaarloosd. De rechtbank verwijt de man dan ook dat hij door zijn gedragingen zeer onoplettend, onvoorzichtig en onachtzaam heeft gereden.

Stok achter de deur

De rechtbank vindt een lange voorwaardelijke straf belangrijk als stok achter de deur voor de man om nooit meer tijdens het besturen van een motorrijtuig een mobiele telefoon te bedienen. De rechtbank houdt bij deze strafoplegging rekening met het feit dat de man geen relevant strafblad heeft en dat hij als gevolg van het ongeval zijn beroep van taxichauffeur niet meer kan uitoefenen.

De advocaat van de taxichauffeur zegt dat zijn cliënt zich beraadt over de vraag of hij hoger beroep aan wil tekenen, of zich neerlegt bij het vonnis.

