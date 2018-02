Première met rode loper voor De IJslandbende

De jeugdfilm gaat over vijf jongens en een meisje die proberen een expeditie naar IJsland op poten te zetten. Regisseur Van den Berg over de plot: 'Het gaat over de jongen Sem die droomt over een expeditie naar IJsland. Zijn vader is daar tijdens een expeditie om het leven gekomen. Sem wil diezelfde tocht maken en bedenkt een plan om vrienden mee te krijgen.'

De hoofdrol is voor de Arnhemse tiener Sem van Butselaar, een van zijn vrienden wordt gespeeld door Ashwin Evers uit buurtschap Tonden bij Brummen. De film is uiteraard voor een deel in IJsland gedraaid, maar dat duurde maar drie dagen. Regisseur van den Berg: 'Veel te kort en het was ook nog eens heel koud, maar we hebben het maximale uit die dagen gehaald.'

Jongen uit Syrië

Het productiehuis NOBS riep onder meer op Facebook jongeren op om auditie te doen. Van den Berg: 'We hebben ook scholen benaderd en dramadocenten. Zo kwamen we onder meer bij Obadh Kheir Eddin uit, een jongen uit Syrië die vier jaar geleden als vluchteling naar ons land kwam. Hij sprak nog niet goed Nederlands, maar we zagen hem en wisten: hij moet gewoon meedoen.'

Meer dan 20 filmzalen

De film De IJslandbende is geschikt voor kinderen vanaf een jaar of zes en draait deze voorjaarsvakantie in meer dan twintig bioscopen in heel Nederland. In Gelderland is de film onder meer te zien in Arnhem, Ede, Apeldoorn en Zutphen.

Mans en Derk van den Berg werken inmiddels aan twee nieuwe films, waarvan de eerste volgend jaar al moet uitkomen. Die film gaat over een meisje en een jongen die belanden in het muzikale en fantasierijke avontuur van Berend Botje.