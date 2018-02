Boer weggezet als fraudeur: 'Er klopt helemaal niets van'

DOETINCHEM - Veehouder Henk Leppink uit Doetinchem schrok behoorlijk toen hij hoorde een 'fraudeur' te zijn. Samen met 2100 andere boeren zou hij gesjoemeld hebben met de administratie om meer koeien te kunnen houden. 'Niks van waar', zegt hij zelf.

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) treedt hard op tegen frauderende boeren. De bedrijven worden geblokkeerd en mogen geen dieren meer in of uit laten voeren.

Maar wat doen ze dan verkeerd?

Om de fosfaatuitstoot in de sector terug te dringen, mogen boeren een maximaal aantal melkkoeien houden. Koeien geven pas melk nadat ze gekalfd hebben. 'Het lijkt erop dat boeren meerdere kalveren hebben toegeschreven aan één koe, die dan op papier een meerling heeft gekregen. Andere koeien blijven daardoor onterecht geregistreerd staan als vaars (niet-melkkoe, red.)', aldus het ministerie. En dus kunnen boeren met wat gesjoemel veel meer melkkoeien houden dan is toegestaan.

Om gesjoemel tegen te gaan zijn er strenge regels voor veehouders. Ze moeten alle in- en uitvoer van dieren correct melden. 'Ik heb in 2016 dertien koeien uit Duitsland aangevoerd. Die heb ik netjes gemeld met de juiste geboortedata', vertelt boer Leppink. 'Nu blijkt dat de geboortedatum van een van de koeien niet bij de NVWA bekend is.' Maar volgens Lemmink staat alles correct in de systemen.

'Het zal in enkele gevallen om fraude gaan, maar in een groot deel van de gevallen niet.' Landelijke Tuinbouworganisatie

Waar het misgaat is onduidelijk. Maar dat het misgaat, bevestigt ook de LTO (landelijke tuinbouworganisatie). 'Het is van veel boeren geen moedwil om te frauderen. Er zitten onvolkomenheden in de systemen waarin gemeld moet worden', aldus woordvoerder Maarten Leseman. 'Het zal in enkele gevallen om fraude gaan, maar in een groot deel van de gevallen niet.'

'Geen goede meldcodes'

Zo is er een identificatie- en registratiesysteem. Hierin staan alle Nederlandse runderen geregistreerd. Verplaatsingen, overlijden en geboortes moeten daarin worden gemeld. 'Maar voor specifieke gevallen zijn geen goede meldcodes', aldus het LTO. 'Als een moederkoe een doodgeboren kalf krijgt, is er dus geen nieuw kalf te melden. Moeder is wel een melkkoe geworden, omdat ze gekalfd heeft. Hier is geen goede I&R-code voor.' Dat kan weer zorgen voor problemen bij controles, zoals nu.

Een zeer kwalijke zaak Henk Leppink

Boer Leppink zegt dat fraudeurs hard moeten worden aangepakt. Maar dat er zoveel boeren 'onterecht' worden weggezet als fraudeur noemt hij 'een zeer kwalijke zaak.'

Veel telefoontjes van boeren

Volgens de LTO lijken veel gevallen dus te wijten aan problemen in de verschillende systemen of kleine slordigheden van boeren. Ze krijgen veel telefoontjes en inventariseren de zaak op dit moment. Daarna moet worden bekeken hoe de boeren geholpen kunnen worden.