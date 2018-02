Te koop: huis met atoomschuilkelder (en het is niet de enige woning die dit heeft)

NUNSPEET - Een opvallende advertentie op woningsite Funda. In Nunspeet staat een woning te koop, compleet met atoomschuilkelder.

Storm loopt het nog niet. De woning staat al meer dan 6 maanden te koop. De semi-bungalow staat aan de rustieke Beukenlaan in een bosrijke omgeving. De woning is te koop voor 535.000 euro kosten koper. Daarvoor krijg je een woning met 165 vierkante meter woonoppervlakte, vijf kamers en een perceeloppervlakte van 875 vierkante meter. De kers op de slagroom is de atoomkelder. 'Die heb ik gratis gekregen', zegt eigenaar Aart Vierhout.

Het is een wat zwaar uitgevallen hobbyruimte geworden. Aart Vierhout, eigenaar

Gratis atoomkelder

'Ik heb familie in Zwitserland', zegt Vierhout. 'Daar gold de regel dat als je een nieuw huis bouwde in een omgeving waar geen schuilkelder was, dat je een woning met schuilkelder moest bouwen. De staat leverde de deur en de luchtfilters. Mijn zwager moest er twee onder zijn huis in Zwitserland installeren, maar vond dat niet nodig en vroeg of ik er één wilde hebben. Via het transportbedrijf van een oom is de schuilkelder naar Nederland gebracht.''

Mag dat zo maar? 'Noem het burgerlijke ongehoorzaamheid', zegt Vierhout. 'Ik heb de kelder zelf gebouwd, volgens de specificaties van de Zwitserse overheid.' De ruimte is overigens nooit als schuilkelder gebruikt. 'Het is een wat zwaar uitgevallen hobbyruimte geworden en als het in de zomer erg warm was sliepen mijn kinderen er op een luchtbedje. Lekker koel.'

Wijnkelder

De kelder werd daarna vooral als wijnkelder gebruikt. Vierhout bouwde de kelder in 1976, ten tijde van de Koude Oorlog. De eventuele dreiging van een nucleaire oorlog speelde volgens de eigenaar geen rol. 'In Zwitserland wel.'

Overigens is de Nunspeetse woning niet het enige huis in Nederland met een atoomkelder. Een woning in Breda heeft een atoomkelder van 30 vierkante meter. Ook een huis in Roosendaal heeft een dergelijke voorziening.

Schuilkelders

Meer huizen met atoomschuilkelders staan er niet te koop in onze provincie. Wel zijn er diverse woningen te koop met ruimtes die als schuilkelder kunnen dienen of in het verleden daarvoor werden gebruikt.

In Huissen staat een vrijstaande woonboerderij genaamd “Zonneveld”. Het pand is gebouwd in 1931 en heeft een vrije ligging op de hoek Huismanstraat/Laaksevoetpad, op loopafstand van het stadscentrum van Huissen. De woning stond te koop voor een, zoals Jort Kelder zou zeggen, 'lousy' 450.000 eurootjes en is onder voorbehoud verkocht. De nieuwe eigenaar krijgt daarbij ook een kelder die in de Tweede Wereldoorlog dienst deed als schuilkelder. De provisiekelder is met vaste trap te bereiken.

Ugchelen

In de kelder zit een dikke loden deur. Mijndert van Vliet, makelaar

Een iets ruimer budget? Kijk dan eens naar de vrijstaande woning aan de Hoenderloseweg 119 in Ugchelen. Voor slechts 629.000 euro koopt u de woning uit 1916, compleet met gang met originele granitovloer, kelder met schuilkelder, toilet, royale woonkamer met open haard en originele stucplafonds, ruime serre met schuifdeuren en achterkamer. Volgens makelaar Mijndert van Vliet zit er een dikke loden deur in de kelder. Helaas heeft de fotograaf daar geen foto's van gemaakt. Ook de achterliggende ruimte is niet gefotografeerd. 'Ik weet ook niet of de muren van de kelder versterkt zijn', aldus Van Vliet. De nieuwe eigenaar koopt dus een huis met een mysterie.

Nijmegen

Een vrijstaande woning met garage aan de Louiseweg 2 te Nijmegen is inmiddels verkocht. De woning stond te koop voor 719.000 euro. Daarbij inbegrepen was ook de provisiekelder, met doorloop met aan weerszijden kruip-/bergruimten naar verwarmde bomvrije schuilkelder. Die kelder is verdeeld in twee ruimtes (met indirecte daglichtinval), waarvan één in gebruik als logeerkamer en de ander als hobbykamer.

