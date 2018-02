Deel dit artikel:











Wijchense op missie tegen seksuele intimidatie: 'Hoer roepen tegen elkaar is niet normaal' Lisa Staal

WIJCHEN - In borsten en billen knijpen, hoer roepen tegen elkaar, naaktfoto's rondsturen. Volgens de Wijchense Lisa Staal gebeurt het in de hoogste groepen van de basisschool en op middelbare scholen veel te veel. Zij heeft er haar missie van gemaakt om die seksuele intimidatie te stoppen en de seksuele weerbaarheid van meiden te vergroten. Donderdag hield ze een betoog in de Tweede Kamer.

Staal verzet zich ook tegen seksistische reclames als die van Radio538 en Suit Supply (zie foto's). Lisa Staal: 'Ik heb de politieke partijen gevraagd actie te ondernemen. Een verbod op seksistische reclame zien ze niet zitten, maar ze willen mij wel steunen om de weerbaarheid van meisjes te vergroten en over dit onderwerp het gesprek aan te gaan.' 'Ik geef veel voorlichting en weerbaarheidstrainingen op scholen en hoor daar veel schrijnende voorbeelden. Het is echt niet normaal als een meisje van 11 een pornovideo van een klasgenoot krijgt toegestuurd, maar het gebeurt wel. Veelvuldig. Dat moet anders vind ik.' Lisa is in overleg met een jurist om te kijken of ze rappers als Boel of Lil'Kleine kan aanklagen voor seksuele intimidatie vanwege hun pittige teksten. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl