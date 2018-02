Zeldzaam vliegtuig binnenkort in museum Deelen te zien.

ARNHEM - Delen van de Duitse straaljager die in 2014 werd opgegraven in de buurt van vliegbasis Deelen zullen nog dit jaar voor het publiek te zien zijn. Het gaat om grote delen van de cockpit, de vleugels en de machinegeweren. Het zijn wrakstukken van een Messerschmidt 262, het eerste operationele straalvliegtuig in de Tweede Wereldoorlog.

Het gaat om het toestel dat op 12 september 1944 door eigen luchtafweergeschut was neergehaald bij Elden. De ontwikkeling van de jager was zo geheim gehouden dat ook de eigen troepen niet wisten dat het een eigen toestel was.

Foto: Museum Vliegbasis Deelen

Om te voorkomen dat het toestel in geallieerde handen zou vallen heeft de Luftwaffe de wrakstukken op een dieplader naar Deelen gebracht en begraven in een bomkrater. Zeventig jaar later werden de resten teruggevonden in een weiland op nog geen kilometer afstand van het museum. Nader onderzoek wijst uit dat het gaat om de Messerschmidt met Werkenummer 130026.

Belangrijke wrakstukken worden op dit moment geconserveerd en geschikt gemaakt voor expositie in het Museum Vliegbas Deelen. De verwachting is dat de onderdelen nog voor de zomer te zien zullen zijn.

Begin 2017 maakten wij de volgende reportage over de Messerschmidt: