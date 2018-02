Deel dit artikel:











IJsselkade opnieuw dicht om werkzaamheden

ZUTPHEN - De komende maanden is de IJsselkade in Zutphen in verband met werkzaamheden opnieuw afgesloten voor verkeer. De weg krijgt onder meer nieuwe bestrating. Eind juli moeten het werk klaar zijn.

Het werk aan de kade heeft de afgelopen weken stil gelegen in verband met de drukte in december. De ondernemers wilden in deze periode graag goed bereikbaar zijn. Nu het werk weer wordt opgepakt wordt de weg afgesloten voor doorgaand verkeer in beide richtingen. Half mei gaat de Marspoortstraat één keer 24 uur lang dicht. De exacte datum hiervoor is nu nog niet bekend. Omleidingsroutes zijn te vinden op de website van de gemeente Zutphen. De herinrichting van het deel van de IJsselkade tussen het waterwerk en het IJsselpaviljoen, met de riviertrappen, begint volgend jaar. Zie ook: Sinterklaas hoeft weg in Zutphen niet te zoeken; werkzaamheden IJsselkade liggen stil Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl