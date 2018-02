Minister schept geen duidelijkheid over vliegbewegingen

HEERDE - Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft in antwoorden op Kamervragen geprobeerd helderheid te verschaffen over het aantal vliegbewegingen voor Lelystad Airport, maar de verwarring blijft.

Afgelopen week ontstond onduidelijkheid over het aantal vliegbewegingen (starts en landingen) voor Lelystad Airport en daarmee het aantal vliegtuigen dat gebruik maakt van de vliegroutes. Jarenlang werd gecommuniceerd dat in de eerste jaren 10.000 vliegbewegingen mogen plaatsvinden, uiteindelijk mag dat uitbreiden naar 45.000 bewegingen.

Er is veel protest tegen de nieuwe vliegroutes. Het afgelopen jaar ontstond onrust nadat bekend werd dat de nieuwe vliegroutes van en naar Lelystad laag over delen van Overijssel en Gelderland lopen. De vliegtuigen moeten laag vliegen omdat ze onder het luchtruim van Schiphol doorgaan.

Onduidelijkheid blijft

Een bewonersdelegatie begreep afgelopen week in gesprekken met ambtenaren van het ministerie dat de er sprake is van een geluidsruimte gebaseerd op het aantal vliegbewegingen. In de praktijk kan dat betekenen dat met stillere vliegtuigen meer gevlogen kan worden, omdat de geluidsoverlast hetzelfde blijft. Daarbij werd een getal genoemd van 60.000 vliegbewegingen.

De minister vertelde Omroep Gelderland tijdens een werkbezoek, afgelopen maandag, dat het een theoretische rekenexercitie is en dat op korte termijn een maximum geldt van 10 duizend vliegbewegingen. In antwoorden op Kamervragen die donderdag naar buiten kwamen stelt ze: 'Voor de lange termijn is sprake van een maximale gebruiksruimte gebaseerd op 45.000 vliegtuigbewegingen.'

Nieuwe vragen

Met het antwoord dat de gebruiksruimte is gebaseerd op het aantal vliegbewegingen suggereert de minister dat er geen maximum is aan het aantal vliegtuigen, stelt GroenLinks-kamerlid Suzanne Kröger via Twitter. 'Wat door het ministerie eerst werd afgedaan als “onzinverhaal”, blijkt uit antwoorden op mijn vragen te kloppen: geen maximum aantal vliegbewegingen.' Kröger gaat nieuwe Kamervragen stellen om duidelijkheid te krijgen.