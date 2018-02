Subsidie voor Buurtpreventie Elspeet, Nunspeet krijgt niets

NUNSPEET - Melvin Bakker van Buurtwacht Nunspeet is teleurgesteld in de gemeente.

Hij heeft onbegrip voor het besluit van het college van burgemeester en wethouders om een bedrag beschikbaar te stellen voor de Buurtpreventie Elspeet. De Vereniging Buurtpreventie Elspeet krijgt van de gemeente Nunspeet een subsidie van 2755 euro.

Bakker betaalt jaarlijks meer dan 1000 euro uit eigen zak om de Buurtwacht Nunspeet in stand te houden. Het gaat dan onder andere om het aanschaffen van hesjes, portofoons en in het in de lucht houden van de website en app. 'Waarom krijgt Elspeet de subsidie wel? In juni 2017 gaf burgemeester Van de Weerd aan dat er geen geld beschikbaar is voor de Buurtwacht in Nunspeet. Zelfs een persoonlijk bedankje vanuit de gemeente heb ik nooit gekregen', aldus Bakker.

SGP stelt vragen

De SGP-fractie heeft inmiddels een aantal concrete vragen gesteld aan het college. 'Het gaat om een relatief kleine bijdrage voor de gemeente met een in onze ogen groot rendement. We hebben daarom gevraagd of het college het werk van de Buurtwacht kent en of het college bereid is samen met initiatiefnemers tot een oplossing te komen. Daarnaast hebben we gevraagd het bedrag alsnog beschikbaar te stellen en toe te lichten waarom Buurtpreventie Elspeet wel een bijdrage ontvangt.'

Naar verwachting zal het college binnen enkele weken reageren op de vragen van de SGP.