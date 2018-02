Nunspeters halen 1300 euro op voor goed doel

NUNSPEET - Zes inwoners van Nunspeet hebben 1300 euro opgehaald door mee te doen aan The Barrel Challenge.

In auto’s van twintig jaar of ouder en een aanschafprijs van rond de 500 euro, volbracht de groep de rit door Duitsland, Oostenrijk, Italië en Slovenië. Willem Luiting, Gerrit Spaan, Lisanne van de Brink, Ivan van de Brink, Nini van Dijk en Mike van Dijk reden met drie oude auto’s de soms barre tocht in het zuiden van Europa.

The Barrel Challenge is geen snelheidswedstrijd, maar het gaat om de opdrachten die men onderweg krijgt. Dat kan zijn van het bezoeken van een plaats of bezienswaardigheid tot het plaatsen van je eigen auto in een showroom van een autobedrijf. Aan het eind van de rit, die een week duurt, is er een eerste, tweede, derde plaats en een originaliteitsprijs.

'Geweldige week'

Op 28 januari was de start van The Barrel Challenge en kwamen de 250 deelnemende auto’s bijeen in Exloo. Rond half 9 ging het bonte gezelschap van start om individueel richting Duitsland te rijden, een rit van ongeveer 800 kilometer. De volgende dag begon het echte werk. De rit over de verschillende bergpassen van Oostenrijk naar Italië. Op dag drie werden de Nunspeters in de bergpassen al geconfronteerd met sneeuw. Aan het einde van de week ging de route van Kranjska Gora naar Kirchberg. Zondag kwam de groep aan in Nunspeet. 'We hebben een geweldige week achter de boeg', aldus het groepje in een reactie.

Mede door de donateurs en sponsors, vrienden, familie en lokale ondernemers kunnen ze de Stichting Kukeluusje van Corné 1300 euro doneren. Deze stichting wil kinderen die in moeilijk omstandigheden leven een moment van blijdschap bezorgen.