Deel dit artikel:











VVD heeft kandidatenlijst en verkiezingsprogramma rond

WAMEL - De VVD in West Maas en Waal gaat met de 33-jarige Sander Bos de verkiezingen in. Hij is ook kandidaat-wethouder in die gemeente en komt uit Beneden-Leeuwen.

Na Bos volgt Ellen Jagtenberg op plek twee, gevolgd door Rene Cruijsen, Sjoerd Visser en Manon Janssen. De gehele lijst bestaat uit 26 mensen; er zijn oudgedienden en nieuwe leden bijgekomen. De huidig fractievoorzitter Arjen Voorhorst wordt lijstduwer. Speerpunten van de VVD voor de komende verkiezingen zijn onder meer: ruimte voor ondernemers, harde aanpak van criminaliteit en inzetten op (gemeentelijke) samenwerking. Bekijk hier het hele verkiezingsprogramma Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl