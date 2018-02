Deel dit artikel:











Vermiste autistische man weer terecht Foto: Omroep Gelderland

DOETINCHEM - De vermiste man uit Doetinchem is weer terecht. De 24-jarige man - die een vorm van autisme heeft - werd in goede gezondheid gevonden in Duitsland, meldt de politie.

De man reed donderdag rond 09.30 uur weg bij zijn woning aan de Bruggenweg. Hij zou die ochtend gaan werken in het ziekenhuis in Winterswijk, maar kwam daar niet aan. De politie meldt niet waarom hij in Duitsland was.