Gerard Joling bij opening Special Olympics

DOETINCHEM - Gerald Joling zal de 'hilarische opening' verzorgen van de Special Olympics Nationale Spelen Achterhoek 2018. Die worden op 8 juni geopend in Stadion De Vijverberg in Doetinchem.

Gerard Joling is de muzikale hoofdgast tijdens de opening. Voormalige topschaatsers Erben Wennemars en Erik Hulzebosch nemen de presentatie voor hun rekening. De Special Olympics Achterhoek worden in het weekend van 8, 9 en 10 juni gehouden in acht Achterhoekse gemeenten.

Ruim tweeduizend sporters met een verstandelijke beperking en duizend begeleiders zijn dat weekeinde actief in meer dan twintig takken van sport. Talloze vrijwilligers en meer dan 20 Achterhoekse verenigingen werken mee aan het grootste sportevenement van de regio.