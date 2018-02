Woningen worden steeds duurder

ARNHEM - Het gaat goed met de woningverkopen in Gelderland. Afgelopen jaar nam het aantal verkochte woningen in onze provincie met 19 procent toe. En dat terwijl de gemiddelde huizenprijzen blijven stijgen.

Zo verwachten economen van Rabobank dat de prijzen dit jaar gemiddeld acht procent zullen stijgen en volgend jaar met zeven procent. Vorig jaar namen de prijzen gemiddeld met 7,6 procent toe.

Door die prijsstijgingen kost een gemiddelde woning over twee jaar rond de 300.000 euro. Hoewel dat positief is voor huizenbezitters, heeft deze stijging ook negatieve kanten. Volgens de economen zorgt dit er mogelijk voor dat een koophuis voor meer starters buiten bereik raakt. En dat huishoudens zich dieper in de schulden moeten steken.

Woningverkopen

Toch hebben de gestegen prijzen vooralsnog geen invloed op de woningverkopen. Ook dit jaar stegen die hard. En deze opmars zet zich - volgens de analyse van de woningmarkt door de economen - ook dit jaar door.

Ze gaan er wel van uit dat het aantal verkopen in steden stagneert of verder daalt. Volgend jaar zet mogelijk de daling in.

Zie ook: