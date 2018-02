Met de trein naar Boemelburcht of Vlearmoesdorp?

ZEVENAAR - Ook de NS is de komende dagen in de ban van carnaval. Speciaal voor het feest heeft de NS een aanpassing gedaan in de reisplanner-app. Naast de 'gewone' namen van de steden, kun je dit weekend ook de naam van de Gelderse carnavalsstad invullen.

Zo kunnen reizigers in plaats van Zevenaar ook 'Boemelburcht' invullen. Of Pavertsdarp (Zeddam), Knotsenburg (Nijmegen) en Vlearmoesdorp (Neede). Een NS-woordvoerder gaf eerder aan dat deze aanpassing voor de grap is gedaan, omdat een 'collega dit jaar voor het eerst carnaval viert'.

Daar blijft het overigens niet bij. Reizigers die prins of prinses (of een variant daarop) in hun (achter)naam hebben, mogen dit weekend gratis reizen met de trein. Daarvoor moeten ze zich wel aanmelden via ikheetprins@ns.nl.

Ken jij de carnavalsnamen van de Gelderse steden? Doe de quiz en kijk hoe groot jouw carnavalskennis is.