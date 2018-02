Deel dit artikel:











Winterspelen hebben een Gelders tintje

DIEREN - De Olympische Winterspelen in Pyeongchang in Zuid-Korea, die vandaag beginnen, hebben een Rhedens tintje. De Nederlandse atleten rijden op fietsen van fietsfabrikant Gazelle in Dieren.

De sporters hebben 132 oranje fietsen tot hun beschikking, zodat ze zich onder meer kunnen verplaatsen tussen het Olympisch dorp en de sportaccommodaties. De oranje tweewielers gingen eind vorig jaar per boot naar Zuid-Korea, zodat de fietsen ruim voor de openingsceremonie klaar stonden voor de atleten die Nederland aan medailles moeten helpen.