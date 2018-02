Pepijn Lijnders blij met energie en tempo van NEC

NIJMEGEN - Trainer Pepijn Lijnders was blij met de overwinning van NEC op Jong PSV. En ook over de wijze waarop de zege tot stand kwam.

"Hier staat een tevreden trainer. De energie en het tempo hoe we de eerste helft startten, daar ben ik blij mee. En ik ben ook tevreden over hoe we de wedstrijd eindigen en de nul houden."

NEC was wel vaak slordig bij de eindpass. "Ja, je hoeft niet altijd de meest voor de hand liggende pass te kiezen. Dat kan beter. Ik denk dat we nooit een saaie wedstrijd spelen tot nu toe, tenminste dat vind ik. We spelen tegen een ploeg die vierde staat en goed positiespel speelt. Ze vinden altijd makkelijk de vrije man. Af en toe word je teruggedrongen, maar ik vind het prettig dat we als we dan de bal hebben ook de diepte zoeken. Daar hadden we wel wat meer mee kunnen doen."