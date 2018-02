Frank Sturing erkent dat NEC niet best speelde

NIJMEGEN - Slecht spelen en toch winnen, dat is het kenmerk van een kampioen. Dat weet ook NEC-verdediger Frank Sturing.

"Inderdaad, het was geen beste wedstrijd. Maar die moeten we ook winnen."

"Felheid was er wel, maar voetballend was het niet zo goed. De laatste paar wedstrijden op Den Bosch na verloren we, dus moesten we nu wel."

foto: Broer van den Boom

Sturing blijft tot 2020 NEC'er. "Ja, er is een mondeling akkoord. Ik moet alleen nog tekenen. Dit is een mooie week met ook deze overwinning. Misschien ga ik nog carnaval vieren, want we hebben zaterdag en zondag vrij. Dan pak ik wel een avondje mee."