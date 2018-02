Zorgen om vermiste Koen Wolsink

DOETINCHEM - De 24-jarige Koen Wolsink uit Doetinchem wordt sinds deze donderdag vermist. Volgens de politie maakt zijn familie zich zorgen.

Koen heeft een vorm van autisme. Hij is rond 9.30 uur weggereden bij zijn woning aan de Bruggenweg. Hij zou die ochtend gaan werken in het ziekenhuis in Winterswijk, maar is daar niet aangekomen.

De Doetinchemmer heeft een blanke huidskleur, een stevig postuur en is 1.85 meter lang. Hij trekt met zijn rechterbeen. Koen rijdt in een blauwe VW Touran (2006) met kenteken 40-XB-GJ.

Tips zijn welkom op 0900-8844 of alarmnummer 112 als u hem of zijn auto ziet.