Fraser snapt dat er nu kritiek is op Vitesse Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Vitesse-trainer Henk Fraser was na afloop gefrustreerd. Vooral op het feit dat zijn ploeg geen resultaat behaalde in Den Haag. 'We waren het grootste gedeelte van de wedstrijd de bovenliggende partij.'

'Ik ben nu emotioneler dan normaal. Met twee overwinningen, vandaag en zondag kun je een heel eind op weg zijn. We krijgen twee hele grote mogelijkheden op een doelpunt en gaan daar matig mee om. Als je zelf niet scoort, dan verlies je.' Dus kwam er kritiek op Vitesse en op Castaignos die een grote kans miste voor de Arnhemmers. Dat snapt de trainer wel. 'Kritiek hoort erbij. Ik snap dat er na deze wedstrijd kritiek kan zijn. Maar ik kijk naar de context, mijn jongens hebben er alles aan gedaan. Ze hebben gevochten tot het eind, maar het is niet gelukt.' Hoe dat kan? Dat heeft deels met kwaliteit te maken. Mitchell van Bergen is een uitstekende speler, hij is groeiende maar nog geen Rashica. En ook op Castaignos komt kritiek, maar dat is deel van het spelletje. Ik moet winnen en hij moet scoren en dat hebben we niet gedaan.'