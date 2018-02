Castaignos kan niks met kritiek: 'Ik ga me daar geen zorgen om maken'

'Ik krijg een grote kans om 1-1 te maken en daar moet ik beter mee omgaan. Ik nam hem nu in één keer, want ik dacht dat de keeper uitkwam. Maar dat was een verkeerde keuze, ik had hem moeten aannemen. Ik had de tijd om hem daarna af te werken. Die keuzes moet je maken in het veld, helaas heb ik de verkeerde genomen.'

Daardoor kwam Vitesse op een cruciaal moment in de wedstrijd niet op 1-1. 'Dus de nederlaag verwijt ik ook aan mezelf. Als ik de gelijkmaker maak dan spelen we een hele andere wedstrijd.'

'Met vertrouwen niks mis'

Voor Castaignos was het ook lekker geweest als hij eens een doelpunt had gemaakt. 'Maar met mijn vertrouwen is nog niks mis hoor. Natuurlijk is het lekker als je een goaltje maakt, dat is belangrijk voor een spits.'

Maar de supporters zeggen inmiddels het vertrouwen aardig op in Castaignos. Dat doet de spits weinig. 'Tegenwoordig kan alles op sociale media worden gezegd. Ik ga mij geen zorgen maken om supporters die 100 kilometer verderop op een computer frustraties zitten te uiten. Iedereen mag zijn mening vertellen in deze wereld en daar hoor ik mee te leven.'