Overval op Chinees restaurant Nijmegen

NIJMEGEN - In Nijmegen is donderdagavond een Chinees restaurant overvallen. Het gaat om een afhaalcentrum aan de Groenestraat.

Het is niet bekend of er iets is buitgemaakt. De politie heeft een bericht verspreid via Burgernet om uit te kijken naar de dader.

De overvaller is een licht getinte man van rond de 20, met donkere kleding en een capuchon. Hij had iets bij zich dat op een vuurwapen leek. Wie de man ziet, wordt geadviseerd 112 te bellen.