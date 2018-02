SC Oranje stopt na 72 jaar: 'Ik heb er wel een traantje om gelaten, dat mag je best weten'

ARNHEM - Een betalingsachterstand aan de gemeente Arnhem deed SC Oranje de das om. Volgens de voorzitter waren de hoge veldhuur en het gebrek aan nieuwe aanwas uiteindelijk onoverkomelijk.

Sportclub Oranje had al eerder betalingsachterstanden bij de gemeente. In 2015 gingen de poorten al eens op slot en werden de doelen al van het veld gehaald. Dat laatste gebeurde ook al eens in 2008.

Toch kwam het einde nog onverwacht voor voorzitter John van Verseveld. 'De veldhuur is enorm. 12.500 euro voor een wedstrijdveld, een half trainingsveld en een deel van het clubhuis. Dat breekt iedereen de nek, maar met drie grote toernooien aan het eind van het seizoen hielpen we de begroting elk jaar weer vooruit.'

Aan de sportieve prestaties lag het niet. In elk geval niet die van het eerste elftal, dat bovenaan stond in de derde klasse A op zaterdag.

Genadeslag

Wel krijgt de begroting een enorme klap nadat het derde team uit de competitie wordt gehaald na een vechtpartij. 'Een actie van een eenling', volgens de voorzitter. De gevolgen zijn desastreus. 'Als een compleet elftal uit de competitie wordt gehaald door de acties van een eenling, dan mis je alle inkomsten van dat team. Contributie en kantine. Dat is een kwart van je omzet. De KNVB heeft niet door wat voor gevolgen dat heeft.'

72 jaar historie

Van Verseveld was zo'n acht jaar voorzitter van de club uit Malburgen. In totaal was hij 38 jaar lid. Nu mag hij alleen nog de kantine in om zaken van emotionele waarde op te halen. 'Bekers en elftalfoto's mogen we eruit halen, maar de rest moeten we laten staan. Ik denk nog over wat ik daarmee moet doen. Ik wil wel dat dat bij de juiste mensen terecht komt.'

'Zonde, dat kan je wel zeggen', sluit de clubman af. 'Heel triest. Het is toch een stukje historie. Ik heb er wel een traantje om gelaten, dat mag je best weten.'

Zie ook: