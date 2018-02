Deel dit artikel:











Romantisch dineren bij McDonald's op Valentijnsdag Foto: McDonald's

BARNEVELD - Het is even de vraag of het wel echt romantisch is en of je partner je niet raar staat aan te kijken, maar bij diverse vestigingen van McDonald's in Gelderland kun je op Valentijnsdag romantisch dineren voor twee.

De vestigingen verzorgen voor verliefde stelletjes een uitgebreid diner met de bekende producten van de hamburgergigant. Het kan onder meer in Tiel, Harderwijk en Barneveld. Frietdaten in Apeldoorn Helemaal alleen op Valentijnsdag? Dan kun je terecht bij de McDonald's in Apeldoorn-Zuid om misschien wel de liefde van je leven te ontmoeten. Daar wordt een speeddate gehouden in stijl van de hamburgergigant: Frietdaten. Tijdens het Frietdaten serveert de McDonald's frietjes en ondertussen kunnen singles op zoek naar een Valentijn. Mocht je daar de liefde van je leven ontmoeten, dan heb je in ieder geval een uniek verhaal op verjaardagen en misschien wel later op je bruiloft. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl