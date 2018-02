Deel dit artikel:











Politie valt illegale goktent in centrum Arnhem binnen Foto: Pixabay

ARNHEM - Bij een inval in een horecazaak in de binnenstad van Arnhem is woensdag apparatuur in beslag genomen waarmee illegaal werd gegokt.

Bij een inval in een horecazaak in de binnenstad van Arnhem is woensdag apparatuur in beslag genomen waarmee illegaal werd gegokt.

Ook zijn wedtickets gevonden. De gemeente, politie en Kansspelautoriteit besloten de zaak binnen te vallen nadat meldingen waren binnengekomen over het illegale gokken. De horecazaak had ook al een waarschuwing gehad. Het is in Nederland verboden om zonder vergunning op sportwedstrijden te gokken. De gemeente vindt het vooral problematisch dat bij illegaal gokken niet de leeftijd van deelnemers wordt gecontroleerd. Ook is er geen zicht op de geldstromen. De burgemeester is van plan om de vergunningen van de horecagelegenheid in te trekken.