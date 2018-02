Bart Straalman: 'twee keer gewonnen dus waarom zou je wisselen'

DOETINCHEM - Bart Straalman gaat voor zijn derde basisplek op rij als rechtsback. De 21-jarige verdediger houdt Myenty Abena op de bank. 'Het gaat goed dus geen reden om te wisselen.'

De concurrentiestrijd bij De Graafschap zal de komende weken waarschijnlijk weer gaan toenemen. Veel spelers keren langzaam terug van blessures en met de komst van Olijve en Tissoudali is het dringen geblazen. Ook achterin kan trainer De Jong voldoende keuzes maken. Na de verloren wedstrijd tegen Jong PSV, waarin Abena tot drie maal toe in de fout ging, schoof De Jong Straalman naar voren.

Solide en aantrekkelijk

De Winterswijker speelt vrijdag tegen FC Volendam voor de derde keer op rij vanaf de aftrap. De vorige twee duels (MVV en Jong FC Utrecht, RvdM) won De Graafschap. In veel fases was het spel solide, degelijk en ook aantrekkelijk. Zeker de zevenklapper tegen Jong FC Utrecht was opvallend. 'Dat is ons ook nog niet vaak gelukt', lacht Straalman. 'Het gaat zeker goed en het is lekker om weer meer minuten te maken. Er is geen reden om te wisselen, want je wint twee keer.'

Straalman is afkomstig uit de eigen opleiding van De Graafschap. Hij speelde ook al 19 wedstrijden in de eredivisie voor de Superboeren waarin hij twee maal scoorde. Zijn favoriete positie is rechts in het centrum van de verdediging. 'Maar rechtsback is ook goed. Meer dan de helft van de wedstrijden die ik hier gespeeld heb waren ook op die positie.'

FC Volendam staat bovenaan in de periode. De Graafschap doet ook mee, maar verloor al wel van Jong PSV. 'Het is nog te wisselvallig. Het wordt inderdaad tijd voor een reeks. Want na een paar goede wedstrijden, spelen we ook weer een paar slechte. Dat moet er uit', weet Straalman.

Verwarring bij tegenstander

Straalman is geen moderne back die de hele flank bestrijkt en zich ook veelvuldig aanvallend inschakelt. Dat erkent hij ook zelf. 'Ik ben wat meer een verdedigende back. Er zijn zeker momenten dat ik er ook overheen kan komen. Dat zorgt misschien toch voor verwarring. Het ligt natuurlijk ook een beetje aan de wedstrijd, maar ik kan het zeker.