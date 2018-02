Voetbalclub SC Oranje stopt na 72 jaar

ARNHEM - De Arnhemse voetbalclub SC Oranje stopt ermee. Het bestuur van de club uit de wijk Malburgen heeft de handdoek in de ring gegooid. Reden daarvoor zijn oplopende schulden bij diverse partijen en teruglopende en uitblijvende inkomsten uit contributie van de lagere elftallen.

'Wij zien als bestuur niet langer perspectief om het hoofd boven water te houden', zo schrijft het bestuur donderdag in een verklaring op de website. De club bestond bijna 72 jaar.

SC Oranje had onder meer een schuld bij de gemeente Arnhem. De club kon niet meer voldoen aan de huurkosten. Het sportcomplex zat daarom al enige tijd op slot.

De Arnhemse club was nog met twee teams actief in het amateurvoetbal. Het eerste elftal was koploper in de derde klasse.