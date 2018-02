Sneeuw op komst: code geel geldt vanaf 17 uur

ARNHEM - Het kan vrijdag glad worden in Gelderland door sneeuwval. Het KNMI heeft daarom code geel afgekondigd. De waarschuwing geldt van 17.00 tot 01.00 uur.

Er valt vermoedelijk twee centimeter sneeuw. De winterse neerslag gaat in de loop van de avond over in regen.

De ochtendspits had vrijdag geen last van de sneeuwval. Het was plaatselijk wel glad.

Zie ook: Het gaat vrijdag sneeuwen