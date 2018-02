Zwak Vitesse gaat onderuit in Den Haag

DEN HAAG - Vitesse heeft donderdagavond kostbare punten verloren in Den Haag. Bij ADO werd het 1-0. De beide ploegen maakten er niet echt spektakel van, maar valk na rust wist Becker wel aan de Arnhemse aandacht te ontsnappen, daardoor viel de enige treffer. Vitesse kreeg via Castaignos en Van Bergen nog dotten van kansen, maar scoorde niet. En dat was ook wel verdiend.

EIndstand ADO Den Haag - Vitesse: 1-0

90': Afgelopen.

90': Vier minuten extra tijd.

85': Vitesse dringt aan. Maar de 1-1 ligt er nog altijd niet in. En dat verdient de ploeg vandaag eigenlijk ook niet.

79': Gevaarlijke kans voor Vitesse weer. Een voorzet van Van Bergen komt op het hoofd van Linssen, maar de bal gaat net naast de goal.

76': Henk Fraser haalt zijn aanvoerder Kashia er vanaf. Navarone Foor komt erbij.

75': Het Haags kwartiertje is ingegaan.

71': Goede combinatie tussen Mount en Castaignos, maar het schot van Mount is niet goed genoeg en wordt gepakt door Zwinkels. En daar baalt de middenvelder van.

65': 'Henkie neem je rotzooi mee', wordt gezongen door het ADO-publiek richting de Vitesse-coach die ook jaren trainer was in Den Haag.

61': Dat was meteen de laatste actie van Beerens, want Van Bergen komt nu voor hem in de ploeg.

60': Castaignos is verre van gelukkig. Hij mist weer een enorme kans voor Vitesse. Hij krijgt de bal van Roy Beerens en staat helemaal vrij, maar schampt de bal.

54': GOAL! 1-0 voor ADO Den Haag. Vitesse is in de aanval, maar ADO verovert de bal. El Khayati stuurt de razendsnelle Becker weg en die loopt iedereen eruit. Vervolgens legt hij de bal achter Pasveer in het netje.

49': Ik denk dat dit de fans zijn die zich vanavond het meest vermaken.

46': En we zijn weer begonnen!

45': Rust!

43': Lassana Faye heeft het aan de bal soms best moeilijk vandaag. Hij levert de bal al meerdere keren zomaar in.

38': Vitesse probeert het wel, maar heeft ADO-keeper Zwinkels nog niet echt kunnen testen. De storm van de thuisploeg is weer wat gaan liggen, dus gaat de wedstrijd nu gelijk op.

30': De ruim 80 meegereisde Vitesse-supporters hebben het vooralsnog vooral koud.

24': Daar ging Becker er weer vandoor. Maar zijn voorzet is te slecht. Hoewel dat zorgde ervoor dat de ver voor zijn doelstaande Pasveer bijna verrast werd. Maar de keeper heeft hem.

20': Vitesse wordt iets sterker. Nu is het een voorzet van Faye die terecht komt bij Linssen, maar de linksbuiten schiet de bal over.

18': Oh, oh, oh. Wat een mogelijkheid voor Castaignos. Mount geeft een perfecte voorzet op de spits, maar Castaignos neemt de bal niet goed aan. De kans is daardoor verkeken.

15': Roy Beerens kreeg tegen Groningen vorige week een half uur. Nu krijgt hij dus de kans vanaf het begin. Dat ging dus ten koste van Mitchell van Bergen.

10': Vitesse-trainer Henk Fraser is duidelijk nog niet tevreden over de eerste minuten van zijn ploeg. De coach meldt zich meerdere keren aan de zijlijn.

8': En weer een kans voor ADO. Becker gaat er helemaal doorheen, maar zijn schot wordt uiteindelijk maar net geblokt door Miazga.

5': Hoewel Vitesse druk zet, is het ADO dat tot het grootste gevaar kan komen. Eerst kan Bjorn Johnsen door op Pasveer, maar grijpt Serero op het laatste moment goed in. Niet veel later is daar de kans van Falkenburg, die gepakt wordt door de keeper van Vitesse.



18.30 uur: We zijn begonnen!

18.28 uur: ADO doet er alles aan om het publiek warm te krijgen.

18.25 uur: Zoals ze bij Vitesse zullen zeggen: 'Echte winnaars'.

18.20 uur: De spelers van Vitesse zijn nog druk met het afwerken. Over 10 minuten begint de wedstrijd.

18.18 uur: Jos Kortekaas, de fysiotherapeut van Vitesse, blijkt weer een echte bikkel.

18.15 uur: Er zijn wat nieuwe namen in de selectie van Vitesse. De Rus Viacheslav Karavaev (zie foto), kortweg Kara, zit voor het eerst bij de selectie. En door de schorsing van Matavz zit Thomas Buitink nu op de bank. De spits van Jong Vitesse neemt de plek van Castaignos over, die nu in de basis staat.

Opstelling: Pasveer, Dabo, Kashia, Miazga, Faye; Bruns, Serero, Mount; Beerens, Castaignos, Linssen.

18.12 uur: Een late voorbeschouwing, want door het tijdstip van 18.30 uur, is het best druk op de weg van Arnhem naar Den Haag.

18.10 uur: Vitesse won dit jaar thuis met 2-0 van ADO. Dat ging lange tijd moeizaam. Maar in de slotfase scoorden Matt Miazga en Bryan Linssen alsnog.