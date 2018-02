Zat de taxichauffeur te appen toen hij Janneke doodreed?

ARNHEM - Janneke Brink overleed op 22 januari 2016 rond half vier 's ochtends. Ze werd aangereden nadat ze waarschijnlijk door rood fietste op een oversteekplek op de Graafseweg in Nijmegen. Ze was huisarts en had net een nieuwe baan. De taxichauffeur die haar aanreed hoort vandaag het oordeel van de rechter. De officier van justitie eiste twee weken geleden 6 maanden celstraf waarvan twee weken voorwaardelijk.

Een belangrijke vraag waar de rechter over moet oordelen is of de taxichauffeur zat te appen tijdens het rijden, vlak voor hij de vrouw aanreed. Volgens de officier van justitie blijkt uit onder meer telefoongegevens dat er tussen het versturen van het berichtje en de aanrijding 2 seconden zat. De taxichauffeur vertelde in de rechtszaal een ander verhaal: 'Ik weet honderd procent zeker dat ik niet tijdens het rijden een appje heb verstuurd. Ik stond stil.'

Uit onderzoek is ook gebleken dat de man te hard reed. Tussen de 82 en 94 kilometer per uur, om precies te zijn, terwijl de maximumsnelheid er 50 kilometer per uur is. De verdachte ontkent dat hij zo hard reed, maar die verklaring rammelt volgens de rechtbank.

'Dit is een kruis'

De moeder van Janneke Brink las tijdens de rechtszaak een slachtofferverklaring voor. Daarin zei ze dat ze op een zware straf hoopt. 'Het is onverantwoord dat deze chauffeur ooit nog taxi rijdt of überhaupt rijdt. Een zware straf lijkt me hier op zijn plaats. Dan is hij misschien zijn baan kwijt, maar wij zijn onze Janneke kwijt.'

'Wat de uitspraak van de rechter ook wordt, dit is een kruis wat hij de rest van zijn leven met zich mee zal dragen', zei de advocaat van de verdachte tegen Omroep Gelderland. De verdachte en zijn advocaat zullen niet bij de uitspraak aanwezig zijn.

