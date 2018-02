Deel dit artikel:











Wagenbouwers leggen de laatste hand aan carnavalscreaties Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - Nog eventjes en dan barst het carnaval los. Deze week werd er nog druk gebouwd aan de carnavalswagens, zo ook in Oosterhout, of in carnavalstijd: Nölerhout. Daar bouwen drie verschillende groepen in één loods allemaal aan hun wagen.

De slogans staan, maar de drie groepen moeten nog flink aanpoten als ze de prijs voor mooiste wagen in de wacht willen slepen. Zaterdag barst het carnavalsfeest los, daarna volgt de prijsuitreiking van de optocht in Oosterhout. Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video):