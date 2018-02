Eusebius stelt steigers open voor publiek

ARNHEM - Het gaat goed met de voortgang van de restauratie van de toren van De Eusebiuskerk in Arnhem. De steigers van de Eusebius worden het komende jaar geleidelijk afgebroken.

Het eerste stuk aan de oostzijde (kant Stadhuis) is al gedeeltelijk gedemonteerd, daardoor is de nieuwe klok zichtbaar geworden. Deze wordt binnenkort in werking gesteld.

De komende tijd kan onder leiding van een gids met de bouwlift naar 60 meter hoogte worden genomen om daar de ornamenten en kraagstenen te bewonderen. Onder meer de Ark van Noach is door beeldhouwers gerestaureerd. Bezoekers kunnen ook een beeld krijgen van de voortgang van de restauratie en de recentelijk geplaatste glazen balkons.

De eerste mogelijkheid om buitenom naar boven te gaan is op zaterdag 17 februari en 10 maart om 11.00 uur en 13.00 uur. De kosten bedragen 7,50 euro per persoon. Kinderen (vanaf 8 jaar) mogen alleen onder begeleiding van een volwassene mee naar boven. Er kunnen maximaal 15 personen per keer mee.