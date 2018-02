'Lingewaard creëert papieren werkelijkheid; rapport Wmo te rooskleurig'

Aanleiding voor het onderzoek is de zaak van Claassen, die in een rolstoel zit. Ze had bij de gemeente voorzieningen aangevraagd, maar omdat deze ook na keuring van een arts werden afgewezen, vroeg zij om het keuringsrapport.

Uit onderzoek van Claassen in samenwerking met Omroep Gelderland bleek later dat het keuringsrapport was aangepast op aandringen van de gemeente Lingewaard. Er was zelfs een e-mailconversatie waarbij de ambtenaar letterlijk citeerde welke zinsneden er nog in het rapport opgenomen moesten worden.

Claassen ontdekte dat haar medisch rapport was aangepast (Omroep GLD)

Claassen vindt de conclusie in het onderzoeksrapport wel erg mild en niet in lijn met de praktijk. Zo beschikt de SP over 38 gevallen waarin mensen niet de voorzieningen toegewezen krijgen die wel nodig zouden zijn. 'Door vrijwel alleen de zaken te registreren die wél worden toegewezen creëert de gemeente een papieren werkelijkheid zo van: kijk eens hoe goed wij bezig zijn', stelt Claassen.

Meeste afwijzingen vallen buiten het onderzoek

Maar volgens de onderzoekers zijn er het afgelopen jaar maar 17 gevallen (van de 1528 aanvragen) afgewezen. Claassen: 'Dat komt omdat de meeste afwijzingen niet geregistreerd zijn. Dat is alleen zo als er een officiële beschikking is afgegeven en dat gebeurt alleen als mensen mondig genoeg zijn om daar om te vragen, bijvoorbeeld omdat ze officieel bezwaar willen maken tegen het besluit van de gemeente.

De meeste afwijzingen worden niet geregistreerd. Carla Claassen

Uit het onderzoek komt juist het beeld naar voren dat het in het algemeen goed gaat met de toewijzing van Wmo-voorzieningen aan inwoners. De onderzoekers schrijven: 'De uitvoerders van de aanvragen zijn toegewijd en ervaren...', maar ze hebben ook een aantal kritiekpunten.

Ontbreken van regels omtrent aanpassing medisch advies

Zo zijn er geen heldere regels voor het toekennen van hulp. Ook over punten die de zaak van Claassen raken is het rapport kritisch. 'Met name op het punt van het aanpassen van het medisch advies nadat de medisch adviseur met toestemming van de cliënt advies heeft uitgebracht.'

Discussies over een 'wezenlijke verandering' van dat advies kunnen volgens de onderzoekers voorkomen worden door de cliënt te melden dat het advies nog aangepast kan worden, de cliënt altijd toestemming te vragen voor het definitieve advies en de cliënt altijd een kopie van het advies te geven en te vragen of hij of zij het er mee eens is.

Bescherming van medische gegevens niet goed

Het rapport is ook kritisch over de privacy rondom medische gegevens. Alle ambtenaren hebben toegang tot deze gegevens terwijl dit helemaal niet mag volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Laat staan volgens de strengere Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 geldt. De gemeente zegt in een reactie dat ze al druk bezig is om de werkwijze aan te passen.

We zijn druk bezig om de werkwijze aan te passen. Gemeente Lingewaard

Het geval van Carla Claassen is overigens in het rapport buiten beschouwing gelaten omdat er nog een rechtszaak volgt. De keuringsarts die haar medisch rapport aanpaste op aandringen van ambtenaren uit Lingewaard, heeft zich daarover bij het Tuchtcollege moeten verantwoorden en hoort begin maart welke maatregel hem wordt opgelegd. Ook de gemeente moet zich hierover nog verantwoorden voor de rechter.

'Aanpassing medisch advies ook verantwoordelijkheid van gemeente'

Hoogleraar bestuurskunde Michiel de Vries van de Nijmeegse Radboud Universiteit heeft nog wel meer vragen bij het rapport. De Vries vindt dat ook de gemeente verantwoordelijk is bij de aanpassing van medische adviezen en dat niet enkel op de keuringsarts kan afschuiven.

Wethouder Johan Sluiter noemt het rapport waardevol: 'De conclusie bevestigt dat onze medewerkers de Wmo goed en correct uitvoeren.' Maar hoogleraar Bestuurskunde De Vries noemt het rapport 'op voorzichtige basis toch wel vrij kritisch'.

Op 22 februari wil de gemeenteraad in debat over het rapport.

