Wie helpt mee een erehaag te vormen voor overleden motorcrosser Barry Schoo?

EDE - De nabestaanden van de zondag overleden motorcrosser Barry Schoo hebben één wens: een erehaag van crossmotoren en crossers bij zijn uitvaart.

De 38-jarige motorcrosser overleed zondag aan een hartstilstand. Motorcross was zijn grote passie. Schoo wist in 1995 Nederlands kampioen 125cc jeugd te worden.

Erehaag

De uitvaart vindt plaats op zaterdag 10 februari om 17.00 in het crematorium in Ede (Slingerboslaan 15). Vanaf 16.30 zijn alle crossers welkom om een erehaag te vormen. De nabestaanden verzoeken wel dat er niet met crossmotoren wordt gereden in de omgeving van het crematorium.

De nabestaanden vragen mensen die willen helpen een erehaag te vormen vooraf een mailtje te sturen.