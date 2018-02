Miljardair spant kort geding aan om laagvliegende heli's

VORDEN - De Achterhoekse miljardair Hans Melchers heeft donderdag gezegd dat hij een kort geding gaat aanspannen tegen Defensie, omdat hij niet wil dat helikopters nog langer zo laag over de Achterhoek vliegen.

De zakenman woont zelf in het gebied en heeft diverse dieren (pauwen, fazanten en eenden) die last hebben van de toestellen. De laagvliegende helikopters blijken een nachtmerrie voor de fauna op zijn landgoed in Vorden. De pauwen van Melchers zijn weggelopen, de honden compleet van slag en de 60 reeën zijn de kluts kwijt, zegt hij.

'Vluchten moeten verboden worden'

Wanneer de zaak dient, is niet bekend. Er wordt vrijdag een bezwaarschrift tegen de verstrekte vergunning ingediend, waarin dus wordt verzocht de vluchten te verbieden.

Er zijn meerdere klachten van mensen uit de Achterhoek die last hebben van de laagvliegende helikopters. Defensie is momenteel bezig met de oefening HWIC/TAC NL2018, een tactische training. Daarom wordt nu zo laag gevlogen.

Boeren krijgen het antwoordapparaat van defensie

Ook boerenbelangenorganisatie LTO Noord krijgt klachten binnen over de laagvliegende helikopters. 'Koeien zijn niet gewend dat er gevaar van boven komt, dus door die helikopters raken ze helemaal in paniek. Dan gaan ze tegen elkaar aan drukken, of vallen, of er trapt er één een uier stuk en dan is het gebeurd.'

LTO Noord is niet te spreken over de communicatie. Jolink: 'We kunnen een algemeen nummer bellen en krijgen dan een antwoordapparaat. Het is lastig om met defensie in contact te komen.'

Jolink heeft vrijdag een gesprek met de wethouder van de gemeente Bronckhorst. 'We gaan kijken of we samen kunnen optrekken en met defensie in gesprek kunnen komen. We snappen dat ze moeten oefenen, maar niet boven stallen.' LTO Noord zegt juridische stappen niet uit de weg te gaan, maar hoopt dat het niet zo ver zal komen. 'We lossen het liever op met een goed gesprek', aldus melkveehouder Jolink.

Deel heli's keert terug

Overigens keert een deel van de heli's deze donderdag terug naar thuisbasis Gilze-Rijen. De piloten stoppen tijdelijk met de oefening vanwege de slechte weersvoorspellingen. Na het weekend keren ze terug naar vliegbasis Deelen.

