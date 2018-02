Online magazine over afgelopen raadsperiode Beuningen

BEUNINGEN - Het Beuningse gemeentebestuur heeft een online magazine samengesteld, waarin wordt teruggeblikt op de afgelopen raadsperiode.

De successen komen aan bod, maar ook de problemen met het uitvoeren van het collegeprogramma. Het gemeentebestuur wilde nieuwe verhoudingen creëren tussen gemeente en inwoners. Men stelde zich meer open en naar buiten gericht op en trok er veel op uit om contacten te leggen.

Gemeentelijke website

In het magazine is aandacht voor onderwerpen als Van Cranenbroek, de decentralisatie van de zorg en de benarde financiële situatie van de gemeente. Men kan het magazine lezen via de gemeentelijke website.