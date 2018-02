Uittips van Esther voor komend weekend

ARNHEM - Liefhebbers van carnaval kunnen er lekker op uit, maar heb je niet zoveel met carnaval dan zijn er nog genoeg andere mogelijkheden om erop te gaan.

Alaaf, het is carnaval

Je kunt er dit weekend niet om heen, want op veel plekken in de provincie wordt carnaval gevierd. Carnavalsliefhebbers kunnen bij ruim 100 optochten in Gelderland terecht. Kijk hier voor een overzicht.

Je kunt de optochten in Groenlo en Beek ook gewoon vanaf de bank bekijken, want Omroep Gelderland is er zondag en maandag bij. Kijk beide dagen vanaf 14.00 uur live mee op TV Gelderland.

Speurtocht in het Museum Kasteel Wijchen

In het Museum Kasteel Wijchen kunnen kinderen de komende week vanwege de voorjaarsvakantie een speurtocht doen. De speurtocht loopt door de huidige expositie 'In Beeld. 100 jaar gemeentehuizen in Wijchen.' Zondag is het museum dicht.

Burgers' Zoo weer in het licht

Vanaf dit weekend wordt Burgers' Zoo in Arnhem weer in het licht gezet voor Burgers' Light. Honderden lichtfiguren zijn er te zien langs de route door de Bush, Ocean een gedeelte van het park. Het lichtspektakel is nog tot en met 4 maart te bezoeken.

NK Indooratletiek Junior Apeldoorn

Wie zal de nieuwe Dafne Schippers of Churandy Martina worden? Omnisport zal dit weekend voor alweer de 10e keer het strijdtoneel zijn van het NK Indoor Atletiek voor junioren. Zaterdag en zondag zijn de grootste atletiektalenten te zien bij het indoorspektakel in Apeldoorn.

Excursie op het Wekeromse zand

Heb je meer zin in een wandeling? Loop dan zaterdag 10 februari om twee uur mee met het Geldersch Landschap & Kasteelen over het Wekeromse Zand. Met het weer kan het natuurlijk alle kanten opgaan maar de excursie gaat bij elke weertype door. Dus laat je verrassen en wie weet zie je een moeflon of hoor je raven.

Gelredag 17, zaterdag 10 februari

Kom aanstaande zaterdag naar Groenlo! Daar hebben de Ridders van Gelre in het Stadsmuseum een bijzondere Gelredag over de Tachtigjarige oorlog georganiseerd. Ontdek waarom zowel de Spanjaarden als de Oranjes Grol wilden veroveren. Ook op andere plekken in de stad kunt u tussen 10 en 12 uur gratis terecht.