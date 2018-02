Wie was getuige van deze 'laffe' straatroof?

NIJMEGEN - De politie heeft nog niemand aangehouden voor een straatroof op de Daniëlsweg in Nijmegen. Op 20 januari werd een 31-jarige fietsster door twee mannen en een vrouw met geweld beroofd van haar tas.

Het slachtoffer werd tot stoppen gedwongen en geschopt en geslagen. Daarna werd haar tas van het stuur getrokken. De vrouw kreeg nog een trap na, terwijl ze op de grond lag. De daders gingen er te voet vandoor in de richting van de Graafseweg. De politie Nijmegen-Noord, die spreekt van een 'laffe straatroof', zoekt getuigen.

Signalementen

Eén van de mannen is tussen de 20 en 30 jaar oud en heeft een dun postuur en is ongeveer 1.70 meter lang. Hij had kort zwart haar en sprak Nederlands met een Marokkaans accent.

Het slachtoffer heeft de andere man niet goed gezien, maar ook hij sprak met een Marokkaans accent. Het meisje is ongeveer 1.55 meter lang en heeft een stevig postuur. Ze droeg die dag een korte zwarte jas.

Handtas

Mogelijk hebben de drie de handtas na de beroving weggegooid en heeft iemand deze gevonden. Het gaat om een zwarte, glimmende handtas met bovenop een rits. Aan de buitenzijde zat ook een rits, maar die was kapot. De tas had een zwarte binnenkant.