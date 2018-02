Helikopterpiloot: soms zie je te laat dat je naast een stal vliegt

Helikopters vliegen enkele meters over boomtoppen en stallen in de Achterhoek. Door de herrie braken paarden door de omheining en raakten koeien in paniek in de stallen. Andere boeren melden een lagere melkopbrengst bij hun geschrokken koeien. Ook de manier waarop met klachten op sociale media wordt omgegaan, valt soms in verkeerde aarde.

Tactisch vliegen

Luitenant-kolonel Jorik ter Veer is één van de piloten die meedoen aan oefening HWIC/TAC NL2018, een tactische training. Ter Veer: 'Daarbij worden helikopterbemanningen getraind voor uitzending en missies in hoge dreigingsscenario's. Om ze daar gedegen op voor te bereiden moeten we tactisch vliegen. We trainen dan alsof we in een gesimuleerde vijandige omgeving opereren, waarbij een vijand ons uit de lucht wil schieten. Dan moeten we methodes vinden om die vijand te slim af te zijn en één van die methodes is door laag te vliegen.'

Alle begrip voor schrikreacties

'Meestal doen we dat in het gebied waar we vandaan komen, namelijk vliegbasis Gilze-Rijen in het zuiden van het land. Daar vliegen we vaak en doen we ook laagvliegtrainingen. Om de geluidsoverlast te spreiden, vliegen we soms in het buitenland, maar ook in andere delen van het land. Dit keer hebben we gekozen voor een gebied in Oost-Nederland, van Doetinchem tot Enschede. Dat is een groot gebied waarbij we de geluidsoverlast zo veel mogelijk spreiden. We weten dat het een gebied is waar niet vaak defensiehelikopters vliegen, dus we hebben er alle begrip voor dat mensen en dieren er van schrikken. Daarom kondigen we de oefening ook aan via onze website en de media', legt Ter Veer uit.

'Soms kom je er wat laat achter dat je boven een stal vliegt'

Volgens de helikopterpiloot wordt er zoveel mogelijk gevlogen op plekken waar geen bewoning en geen vee is. 'Maar Nederland is een dichtbevolkt gebied. We kijken van tevoren op kaarten en satellietbeelden waar we kunnen gaan 'hangen', maar helaas staan op de kaarten niet altijd de veestapels aangegeven. Dan moeten we als helikoptercrews aan elkaar doorgeven wat we zien buiten en proberen we zo veel mogelijk de boeren, de weilanden en het vee te ontwijken. Heel soms kom je daar wat later achter. Als ik zelf rondvlieg, moet ik soms zelf tegen mijn co-piloot zeggen dat we naar links of rechts moeten, omdat we anders boven het vee vliegen. Het is niet onze bedoeling om mensen of vee expres aan het schrikken te maken.'

Klacht doorgeven?

Klachten kunnen worden doorgegeven via telefoonnummer of 0800-0226033 of luchtmacht.nl/geluidshinder. Hoeveel klachten er inmiddels zijn binnengekomen weet Ter Veer niet. 'Ik ben zelf niet degene die de klachten binnenkrijgt. Alle klachten worden serieus genomen, meestal is uitleggen waarom we iets doen al genoeg.'

