Deel dit artikel:











Drugs, cash en auto in beslag genomen bij huiszoeking Foto: Politie Duiven

DUIVEN - Bij een huiszoeking in Duiven heeft de politie donderdag een hoeveelheid drugs en cash geld aangetroffen. Alles is in beslag genomen, evenals de auto van de twee bewoners.

De actie was onderdeel van een witwasonderzoek. Naast zakken met wiet trof de politie, pillen en plakken hasj aan in de woning aan het Eltingerhof. Een van de bewoners is ter plekke aangehouden. De ander zal zich op een later moment moeten verantwoorden. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl