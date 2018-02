Ssst... Niet hardop tellen, de vleermuizen slapen!

ARNHEM - Een vleermuis is een vleermuis. Tot je weet dat er in ons land zeventien verschillende vleermuissoorten leven. Dertien van deze soorten komen ook in Gelderland voor. Op het eerste gezicht lijken ze allemaal op elkaar, maar ze zijn toch allemaal heel verschillend. Wat ze in ieder geval gemeen hebben, is dat ze op dit moment allemaal in een diepe winterslaap zijn. En dat is het ideale moment om te onderzoeken hoe het met de diertjes gaat.

BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink gaat mee tellen met Tjeerd Kooij van ecologisch adviesbureau Ekoza en Nicole de Ruiter van de Vleermuiswerkgroep Gelderland.

IJskelder op landgoed Warnsborn

Sommige vleermuissoorten overwinteren in oude ijskelders, bunkers of in een bezinkingskelder van een oud zwembad. Daar zijn ze vaak makkelijk te tellen. Dat tellen is belangrijk om een beeld te krijgen van de aantallen en de verspreiding van de vliegende zoogdiertjes. Vrijwilligers gaan op pad met een lampje, een ladder en een verrekijker. Die laatste is nodig om de diertjes goed te kunnen bestuderen. In de ijskelder op landgoed Warnsborn bleef de teller steken op 56.



De vale en de meervleermuis in winterslaap (Foto: Tjeerd Kooij)

Baardvleermuis

In 2014 waren de franjestaart, baardvleermuis en de ingekorven vleermuis de meest voorkomende vleermuizensoorten in Nederland. Volgens Tjeerd Kooij van ecologisch adviesbureau Ekoza is het soms knap lastig om de verschillende vleermuissoorten van elkaar te onderscheiden. Vaak zitten ze weggekropen in een gat of kier en dan zie je alleen een oortje: 'Je mag ze tijdens hun winterslaap niet storen, dus moet je soms aan een half oortje kunnen herkennen welke soort je ziet'.



Watervleermuis en franjestaart samen in winterslaap (Foto: Tjeerd Kooij)

Vochtige ruimtes

Vleermuizen zijn dol op vochtige ruimtes. Zo bivakkeren de beestjes ook in een ondergrondse bezinkingskelder van een voormalig zwembad in Velp.

Vleermuissoorten als de laatvlieger en de grijze grootoorvleermuis overwinteren bij voorkeur in holle bomen of in spouwmuren van gebouwen. Hoe het met deze soorten gaat, is dan ook veel moeilijker vast te stellen. Op dit moment gaat het best goed met de vleermuizen. Doordat het aantal insecten afneemt, is het de vraag of dat ook in de toekomst zo blijft. De tellingen helpen om die vraag te beantwoorden.

