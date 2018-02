Deel dit artikel:











Zaltbommel: schade door vuurwerkvandalisme verdubbeld Foto: Wikimedia Commons/Peter van der Sluijs

ZALTBOMMEL - De kosten voor het herstellen van schades rond oud en nieuw zijn in Zaltbommel verdubbeld in vergelijking met vorig jaar. Aan het herstellen van schades, schoonmaken en opruimen was de gemeente dit jaar bijna een halve ton kwijt.

De schade aan asfalt, verkeersborden en afvalbakken viel afgelopen jaarwisseling in vergelijking met de afgelopen jaren juist mee. Maar door een aantal ernstige vernielingen is de gemeente toch veel meer geld kwijt. Een molotovcocktail zorgde in Bruchem voor een schadepost van 20.000 euro. Een basisschool en gymzaal raakten zwaar beschadigd. In Poederoijen kostte het herstellen van een rioolkast 12.000 euro. In Aalst moest een stroomkast het ontgelden. De schade bedroeg in dit geval 3500 euro. Getuigen gezocht Burgemeester Rehwinkel reageert teleurgesteld. 'Helaas werpen drie grote vernielingen een smet op de jaarwisseling, die verder gemoedelijk verliep. Het repareren van de schades kost elk jaar weer veel gemeenschapsgeld. Er zal dan ook alles op alles worden gezet om de daders in de kraag te vatten. Ik roep getuigen op zich te melden bij de politie. Daarnaast wil ik nogmaals mijn dank en waardering voor de organisatoren van de vele evenementen uitspreken. Hun inspanningen hebben mede bijgedragen aan het verloop van de jaarwisseling.' In de gemeente Zaltbommel waren dit jaar geen verstoringen van de openbare orde. Ook was er geen geweld tegen hulpverleners. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl